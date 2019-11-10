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PSG ligde son dakikalarda güldü

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

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Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG'yi ağırladı.

Paris ekibi, Angel Di Maria'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi.

10 DAKİKA KALA GİREN İCARDİ, TAKIMINI SIRTLADI

PSG'de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

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