PSG ligde son dakikalarda güldü

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada goller Sofian Feghouli ve Ömer Bayram'dan geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Kayserispor'da Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra Gençlerbirliği'ne gol attı ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.

Premier Lig'de gündem VAR sistemi. İngilizler, teknik adamlara VAR kararlarına belirli sayıda itiraz etme hakkı verilmesini tartışıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid'in Falcao'yu istediğini ancak Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı ekibi tercih ettiğini açıkladı.

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Cedi Osman'ın Fenerbahçe itirafı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "Fenerbahçe'de oynama hayalim var. Hem taraftarı, hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı" dedi.