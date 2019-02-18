PSG, Mbappe'nin golüyle kazandı

İlk mağlubiyetini iki hafta önce aldığı Fransa Ligue 1'da rakipsiz liderdliğini sürdüren Paris Saint Germain, ligin Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren ekiplerinden Saint Etienne'i 1-0 mağlup etti.
TEK GOLLÜ GALİBİYET
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 73. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı gol PSG'ye galibiyeti getirdi. Mbappe, bu sezon Fransız ekibi adına 29. resmi maçında 24. golünü attı.
Fransız yıldızın aynı zamanda 14 de asisti bulunuyor. Bu sonuçla PSG puanını 62'ye çıkardı ve en yakın rakibinden 2 maçı eksik bir şekilde 12 puan farkla liderliğini sürdürdü. St. Etienne ise 40 puanla 5. sırada kaldı.