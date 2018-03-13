PSG, Neymar'ı Real Madrid'e kaptırmak istemiyor

Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmesiyle Neymar’ın takımdan ayrılacağı söylentileri ortaya çıktı.

Fransız Kulübü Paris Saint Germain, 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Neymar'ı renklerine bağlamıştı.

REAL MADRİD TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Ancak yıldız futbolcunun Fransız ekibinde mutsuz olduğu ve Real Madrid'in Neymar'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenilmişti.

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Antero Henrique Brezilya’ya Neymar ile görüşmeye gitti.

NEYMAR'I KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Khelaifi, Neymar'ın Real Madrid'e transfer konusunu görüşmek için Brezilya'ya gitti. PSG başkanı yapıalcak görüşmede, yıldız futbolcuyu PSG'de kalması için ikna etmeye çalışacak.

PSG Başkanı ve Sportif Direktörü bu kapsamda Neymar’ın kurmuş olduğu yardım vakfına da bir ziyarette bulunacak.