PSG, Neymar'ı satmayı planlıyor

Fransa Ligue 1'de son 7 yılda 6 kez şampiyon olmasına rağmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan PSG, yeni sezonda kadrosunda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

SORUNU OLANA VEDA EDERİZ

Sportif Direktör olarak Leonardo ile 6 yıl aranın ardından yeniden anlaşan Fransız kulübü, L'equipe'de yer alan habere göre bu uğurdaki ilk hamlesini yıldız futbolcusu Neymar'ı satarak yapacak.

Öte yandan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi takımın mevcut durumu ve gelecek politikaları hakkında France Football'a açıklamalarda bulunurken; "Oyuncular eskisinden daha fazla sorumluluk almak zorunda. Tamamen farklı olmalılar. Daha fazlasını yapmak zorundalar ve daha fazla çalışacaklar. Kendilerini memnun etmek için orada değiller. Bunu kabul etmiyorlarsa kapı açık. Takımımda yıldız davranışları istemiyorum. Eğer birilerinin bir sorunu varsa, onlara veda etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.