PSG, Neymar'ı satmıyor

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Yaz transfer döneminde yıldız transferlerle yeni bir takım kurmayı planlayan Real Madrid listesinde yer alan isimlerin başında Neymar geliyor. PSG'nin ise 222 milyon euro ödeyerek rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalıyı satmaya niyeti yok.

"NEYMAR, PSG'DE KALACAK"

"Bu mesajım Real Madrid ve tüm diğer kulüplere" diyen PSG Başkanı, İspanyol Marca gazetesine şunları söyledi: "Real Madrid, Neymar'ın satılık olmadığını bilsin. O, bu yaz PSG'den ayrılmayacak. Bu mesaj Real Madrid ve diğer tüm kulüpler için. Kulübümüz hem Neymar'la hem de babasıyla çok güçlü ilişkilere sahip. Oyuncumuzun uzun süre burada kalacağına inanıyoruz"





Nasser Al-Khelaifi, Neymar'ın yanı sıra diğer yıldız oyuncuları da kulüpte tutacaklarının altını çizdi.

Fransız temsilcisi, 2017 yaz transfer döneminde Neymar'ın Barcelona'dan 222 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Brezilyalı isim şu anda dünyanın en pahalı transferi konumunda.