Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 Volkan'ın hedefi Fenerbahçe'de 41 yaşına kadar oynamak Fenerbahçe'nin 36'lık kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı 41 yaşına kadar giymeyi düşünüyor.

2 PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Neymar'ı 222 milyon euroya transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, Salah'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

3 Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı Ali Koç, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" diyen bir kongre üyesine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

4 Scolari: Ronaldo bana Çin'i sordu Bir dönem Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ı çalıştıran Scolari, eski öğrencisi Ronaldo'nun kendisinden Çin hakkında bilgi aldığını ifade etti.

5 Nagatomo: Bizim idman Kadıköy'deki atmosferden iyiydi Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo, taraftara açık yapılan idmandaki ortamın, F.Bahçe stadındaki atmosferden çok daha iyi olduğunu söyledi.

6 Everton, Garry Rodrigues'i istiyor Galatasaray'da form grafiği yükselen Garry Rodrigues'e Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton talip oldu. İngiliz ekibi sezon sonu teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletecek.

7 Fikret Orman: Başakşehir'e yenildik ama şampiyon olacağız Fikret Orman, Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır" sözlerini örnek göstererek sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.

8 Şenol Güneş'ten Lens'e: Yeter artık Şenol Güneş, sezon başından beri verilen fırsatları kullanamayan Lens'e, "Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter artık" diye sert çıktı.

9 Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle taraftarını çıldırtan Tolga Ciğerci pozisyonu anlattı. Ciğerci, "Orada sağıma alabilsem Volkan'ın şansı olmazdı" dedi.