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PSG şampiyon ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de şampiyon belli oldu.

| AA
PSG şampiyon ilan edildi
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220’nin üzerinde ülkenin mücadele verdiği koronavirüs nedeniyle, neredeyse tüm ligler ertelenmişti.

Ertelemeyi erken yapan ülkelerden Fransa’da şampiyon da belli oldu.

Fransa Ligue 1 yönetimi verilen aranın sonrasında, ligin tekrar başlamayacağını açıklamıştı.

Ligue 1 yönetimi lig sıralamasının son halini baz alarak Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan etti.

2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ, 2 TAKIM ÇIKTI

Ligue 1 yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.

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