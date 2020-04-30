PSG şampiyon ilan edildi

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Zlatan İbrahimovic maç yaptı

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Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

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Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdiği maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.

Ozan Kabak, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

Burak Yılmaz, Çin'in yemek kültürüyle ilgili yaptığı açıklamaların ülkede tepkiyle karşılanmasının ardından özür dilemişti. Çin halkı, sosyal medyadan bu özrü olumlu yorumlarla karşıladı.

FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.

Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldığı öğrenildi.

Cristiano Ronaldo, Dybala'nın son yaptırdığı koronavirüs testinin de pozitif çıkması üzerine, Juventus yönetimiyle iletişime geçti. Portekizli yıldız, bir süre daha İtalya'ya dönmeyeceğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de şampiyon belli oldu.

1 Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.

2 Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

3 Galatasaray'da 8 isimle yollar ayrılacak Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone ile yollarını ayırma kararı aldı.

4 Emre Belözoğlu, futbolu bırakacağını açıkladı Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalayacağını duyurdu.

5 Beşiktaş'ın istediği 3 yerli futbolcu Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim; Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler gibi maliyeti uygun futbolculara yöneldi.

6 Suriye Ligi için tarih verildi Koronavirüs nedeniyle ertelenen Suriye Ligi'nin, 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacağı öğrenildi.

7 Burak Yılmaz'ın özrü Çin'de kabul edildi Burak Yılmaz, Çin'in yemek kültürüyle ilgili yaptığı açıklamaların ülkede tepkiyle karşılanmasının ardından özür dilemişti. Çin halkı, sosyal medyadan bu özrü olumlu yorumlarla karşıladı.

8 Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldığı öğrenildi.

9 Feghouli, Fenerbahçe galibiyetini anlattı Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdiği maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.