PSG Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz gün Celtic'i evinde 7-1 mağlup ederek B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı.

5 MAÇTA 24 GOL

Grup aşamasında oynadığı 5 maçta fileleri tam 24 kez havalandıran Paris ekibi, Şampyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.

Rekorun eski sahibi, geçtiğimiz sezon 6 maçta 21 gol kaydeden Borussia Dortmund'du. Henüz son grup maçını oynamadan Dortmund'un rekorunu 3 golle geliştiren PSG, iki hafta sonra çıkacağı Bayern Münih deplasmanında rekoru daha da ileri taşımaya çalışacak.