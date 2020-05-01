Ensonhaber.com'a dön

PSG şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı

Paris Saint-Germain, koronavirüs nedeniyle iptal edilen sezonun şampiyonu oldu ve kupayı sağlık çalışanlarına armağan ettiğini açıkladı.

| AA
Yorum Yap

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2019-2020 sezonununda elde ettiğimiz 9. şampiyonluğumuzu, bütün sağlık çalışanlarına adıyoruz." ifadesini kullandı.

''UMARIM HERKESE UMUT VE MUTLULUK VERİR''

Liglerin sona erdirilmesi kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Al-Khelaifi, sağlığın herkesin önceliği olduğunu vurguladı. 

Oyunculara ve teknik ekibe mücadeleleri için teşekkür eden Al-Khelaifi, "Umarım bu zafer taraftarlarımıza bu zor zamanda biraz umut ve mutluluk getirecektir. Şartlar elverdiği zaman şampiyonluğu tüm PSG ailesiyle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM