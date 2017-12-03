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PSG, Strasbourg'a boyun eğdi

Paris Saint-Germain, konuk olduğu Strasbourg'a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenı̇lgı̇sı̇nı̇ aldı.

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PSG, Strasbourg'a boyun eğdi

Ligin 16. haftasında Strasbourg, Meinau Stadı'nda lider PSG'yi ağırladı.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip,13. dakikada Nuno da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran PSG, 42. dakikada Kylian Mbappe'nin ağları havalandırmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

PSG İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Müsabakanın 65. dakikasında Stephane Bahoken'in fileleri sarsmasıyla yeniden öne geçen Strasbourg, kalan dakikalarda kalesini gole kapattı ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından PSG, bu sezon sahadan ilk kez mağlubiyetle ayrılırken, 41 puanla ligde liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 18 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

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