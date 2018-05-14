PSG, Thomas Tuchel'i resmen duyurdu

Unai Emery ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü açıklandı.

2 YILLIK SÖZLEME İMZALADI

Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Alman hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrası konuşan Tuchel, "Paris Saint-Germain gibi harika bir futbol kulübüne katıldığım için büyük bir zevk ve heyecan duyuyorum. Harika oyuncularla çalışmak ve takımı uluslararası seviyede en iyi yapabilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de yaptığı açıklamada, "Tuchel'i göeve getirdiğimiz için çok mutluyum. Thomas, Avrupa'nın en yarışmacı teknik adamlarından" dedi.

Thomas Tuchel, son olarak Borussia Dortmund'un başında görev almış ve 2017'nin mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.