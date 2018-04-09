PSG, Thomas Tuchel'le 2 yıllığına anlaştı

Ligue 1'de şampiyonluk için geri sayıma geçse de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris Saint Germain'in yeni hocası belli oldu.
YENİ HOCA TUCHEL
Unai Emery ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Paris Saint Germain'in yeni hocası Thomas Tuchel oluyor.
Alman basınıdna yer alan haberde Paris Saint Germain yetkililerinin Tuchel ile görüştüğü ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
MART SONUNDA AÇIKLANACAK
Paris Saint Germain'in resmi açıklamayı 2018 Dünya Kupası'nda önce Mart ayının sonunda yapması bekleniyor. Tuchel'in adı zaman zaman Bayern Münih ile de anılıyor.