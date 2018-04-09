PSG, Thomas Tuchel'le 2 yıllığına anlaştı

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G.Saray'ın istediği Warda'nın en şık hareketleri

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Yalova’da kadın basketbolcular kavga etti

1 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

2 Beşiktaş'ta cezalılar geri dönüyor Beşiktaş’ta Quaresma, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan’ın cezaları sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma dönen 4 futbolcusu da Teleset Mobilya Akhisar maçı kadrosuna dahil edecek.

3 Aykut Kocaman: Valbuena'yı yine yedek bırakırdım Osmanlı maçı sonrası Valbuena hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bu maç yeniden oynansaydı yine aynı kadroyla sahaya çıkardım" diyerek yıldız futbolcuyu ilk 11'de düşünmediğini açıkça söyledi.

4 Ülkelerin Dünya Kupası'nda giyeceği formalar Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılacak olan 32 ülkenin turnuvada giyeceği formalar tanıtıldı. İşte ülkelerin formaları.

5 Real taraftarının başarısız koreografi çalışması Atletico Madrid maçında koreografi yapamayan Real Madrid taraftarları İspanya'da dalga konusu oldu.

6 Malatyalı futbolcunun şaşırtan araba tercihi Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor.

7 Beşiktaş'ın hedefi Gunnarsson İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İzlandalı Gunnarsson için Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.

8 G.Saray Warda'nın peşinde Rodrigues'i sezon sonunda Premier Lig takımlarına satmayı planlayan Galatasaray yönetimi, oyuncunun yerine alınacak ismi belirledi.

9 Sergen Yalçın'ın ilginç Eto'o yorumları Yorumculuk yaptığı dönemde Eto'o'nun Türkiye'ye gelmesini eleştiren Sergen Yalçın, şimdilerde hocalığını yaptığı Kamerunlu oyuncudan övgüyle bahsetti.