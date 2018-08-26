PSG, Tottenham'dan Eriksen'i istiyor

Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen, yaz dönemi boyunca İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in radarındaydı.

Ancak Danimarkalı oyuncu için en ciddi girişim Fransız ekibi PSG'den geldi. İngiliz basınına göre Fransa Ligi'nin son şampiyonu 26 yaşındaki oyuncu için Londra ekibinin kapısını çaldı.

PTakımı Tottenhamla kontratının bitmesine 2 yıl kalan Eriksen, bir süredir sözleşmesini uzatmak için Spurs yönetimi ile görüşme halindeydi. Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun bu yaz transfer yapmayan takımında Eriksen'in hiçbir koşulda satılmaması için yönetime raporunu ilettiği belirtildi.

PSG'nin transfer döneminin kapanacağı cuma gününden önce son teklifini, 100 milyon sterlinlik bonservis bedelini Tottenham'a ileteceği ifade edildi. Eriksen geçen sezon Tottenham forması ile 47 maçta 14 gol 13 asistle oynadı ve iki istatistikte birden çift hane üreten tek tottenham oyuncusu oldu.