PSG zirvedeki yerini korudu

Paris ekibi, rakibini 2-0 yenerek 41 puana ulaştı ve en yakın rakibi Marsilya'yla arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Paris Saint-Germain'de Edinson Cavani ilk yarıda bir penaltı vuruşunu değerlendiremezken, Uruguaylı futbolcu maçın son dakikasında skoru belirleyen golü attı.
Paris Saint-Germain'in Troyes karşısındaki ilk golünü ise Neymar kaydetti. Fransa Ligi'nde zirveye oynayan ekiplerden Lyon, Lille'e 2-1 yenilirken, Monaco da Nantes'a tek golle boyun eğdi. Marsilya ise; Metz'i deplasmanda 3-0 yenerek ikinci sıranın sahibi oldu.