PSG, zorlansa da Guingamp'ı yendi

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Paris Saint Germain, deplasmanda Guingamp ile karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan ve geriye düştüğü karşılaşmayı Paris SG 3-1 kazanmayı başardı.
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Neymar, 82. dakikada ve 90. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 20. dakikada Roux attı.
Bu sonuçla Paris Saint Germian puanını 6'ya çıkarırken, Guingamp puansız kaldı. Guingamp ligde gelecek hafta Lille deplasmanına konuk olurken, Paris SG sahasında Angers'i konuk edecek.