PSG'de Idrissa Gueye fark yarattı

Yaz döneminde 30 milyon euroluk bir bedel ile İngiltere'nin Everton takımından Fransa'nın yolunu tutan Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye, Paris Saint-Germain'in değişilmez oyuncularından biri haline geldi.

Özellikle defansif yönüyle ön plana çıkan Idrissa Gueye, Paris formasıyla çıktığı 6 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi.

GUEYE VARKEN PSG HİÇ GOL YEMEDİ

Idrissa Gueye'nin forma giydiği 6 maçı da kazanan Paris Saint-Germain için en ilginç istatistik ise, 30 yaşındaki oyuncunun forma giydiği maçlarda hiç gol yememesi oldu.

Paris Saint-Germain bu maçlarda, rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı. Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile karşılacak PSG'de, Idrissa Gueye'nin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.