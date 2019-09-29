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PSG'de Idrissa Gueye fark yarattı

Paris Saint-Germain'in bu yaz transfer döneminde Everton'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu Idrissa Gueye, performansıyla tüm alkışları toplamayı başardı.

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Yaz döneminde 30 milyon euroluk bir bedel ile İngiltere'nin Everton takımından Fransa'nın yolunu tutan Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye, Paris Saint-Germain'in değişilmez oyuncularından biri haline geldi.

Özellikle defansif yönüyle ön plana çıkan Idrissa Gueye, Paris formasıyla çıktığı 6 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi.

GUEYE VARKEN PSG HİÇ GOL YEMEDİ

Idrissa Gueye'nin forma giydiği 6 maçı da kazanan Paris Saint-Germain için en ilginç istatistik ise, 30 yaşındaki oyuncunun forma giydiği maçlarda hiç gol yememesi oldu.

Paris Saint-Germain bu maçlarda, rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı. Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile karşılacak PSG'de, Idrissa Gueye'nin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

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