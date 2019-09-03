PSG'de kalan Neymar mutsuz

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer tahtası kapandı. Dün gece İspanya'da da transferin sona ermesiyle birlikte Neymar'ın Barcelona'ya geri dönme hayalleri de suya düştü.

Tüm yaz boyunca Fransa ve İspanya'da manşetleri süsleyen, hemen hemen her gün haberler çıkan Barcelona-Neymar transferi mutlu sonla bitmedi.

NEYMAR PSG'DE KALDI

222 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, Paris'te aradığını bulamadı. Mutsuzluğunu ve İspanya'ya dönmek istediğini saklamayan Brezilyalı yıldız kulübünde kolaylık bekledi ancak PSG ile Barcelona bir türlü anlaşamadı.

İspanyol devinin takas ve para tekliflerini gerçi çeviren Fransız ekibi, yaklaşık 200 milyon euro bonservis bedeli talep edince transfer yattı.

Neymar'ın PSG'de kalmaktan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İspanyol Sport gazetesi, Brezilyalı futbolcuyu manşetine taşıdı ve İspanyolca, 'yıkık, batık, çökmüş' anlamına gelen 'Hundido' başlığını attı.

Haberin detaylarında ise Neymar'ın devre arası transfer döneminde Barça'ya dönmek için kulübü PSG ile bir görüşme daha yapacağı aktarıldı.