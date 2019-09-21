PSG'de Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fransa basınında yer alan haberlerde; Mbappe'nin sakatlığını atlattığını ve Fransa Ligue 1'deki Lyon maçında sahada olması beklendiği belirtildi.

CAVANİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

PSG'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Edinson Cavani'nin ise tedavi sürecinde olduğu ve antrenmanlarını bireysel olarak yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, 1 Ekim tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'yi konuk edecek. Fransız ekibinde Neymar, cezası sebebiyle kesin olarak forma giyemeyecek.

Ligin üçüncü haftasında Toulouse'u 4-0 mağlup eden Paris ekibinde 20 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe, sakatlanarak maça devam edememişti. Mbappe'nin yanı sıra Edinson Cavani de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.