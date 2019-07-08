PSG'de Neymar antrenmana izinsiz katılmadı

Neymar'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) ayırlacağı ve eski kulübü olan Barcelona'ya geri dönmek istediği ve PSG'de mutsuz olduğu transfer kulislerinde konuşuluyordu. Brezilyalı yıldızın bugün de antrenmana katılmadığı açıklandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarındanPSG'de yıldız oyuncu Neymar'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı. Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.

BARCELONA İDDİASI

Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın Barcelona'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.