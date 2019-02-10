PSG'de Neymar'dan sonra Cavani de sakatlandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçı öncesi bir yıldızını daha kaybetti.
Geçtiğimiz haftalarda ayak bileğinden sakatlanan ve 10 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Neymar'ın ardından, son lig maçında Edinson Cavani de sakatlandı.
Premier Lig'de son 9 maçında 8 galibiyet alan Manchester United iyi bir hava yakalamışken PSG'nin yıldızlarını kaybetmesi Fransız ekibinin elini zayıflattı.
MANU KARŞISINDA OYNAYAMAYACAK
PSG'nin Bordeaux'yu 1-0 yendiği maçta galibiyet golü atan Cavani, ilk yarının sonlarında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Golcü oyuncunun Manchester United ile oynanacak ilk maçta sahalarda olmayacağı açıklandı.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ''Cavani için iyi haberlerim yok. Manchester United'a karşı oynayamacak.'' sözlerini kullandı.
MÜCADELE 12 ŞUBAT'TA OYNANACAK
12 Şubat tarihinde Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak olan PSG'de takımın bir diğer yıldızı Neymar da sakatlığı nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak. Neymar'ın rövanş maçına da yetişemeyeceği açıklanmıştı.