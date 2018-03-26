PSG'de rota Antonio Conte

Fransa Ligue 1'de liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'inde son 16 turunda Real Madrid'e deplasmanda 3-1, Fransa'da ise 2-1'lik yenilgilerle veda etmesinin ardından önümüzdeki sezon planlamalarına başladı.

EN GÜÇLÜ ADAY CONTE

Takımın başında olan teknik direktör Unai Emery ile yolları ayırmak isteyen ekip, Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Antonio Conte ile ilk teması kurdu. The Guardian'ın haberine göre; kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, Emery'nin biletini kesti ve yerine gelebilecek adayları Conte, Jose Mourinho, Diego Simeone ve Massimiliano Allegri olarak belirledi.

Mourinho'nun Manchester United'da devam etmek istemesi ve Simeone ile Allegri'yi kulüplerinden koparmanın zorluğu sebebi ile öne çıkan aday olarak Conte gösterilirken, uzun süre adı kulüple anılan Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino için ise bir girişimin olmadığı aktarıldı.

Sezonluk 9.5 milyon sterlin kazandığı Chelsea ile yollarını ayırması beklenen ve adı aynı zamanda İtalya Milli Takımı ile de anılan Conte'ye 10 milyon sterlin öneren PSG, İtalyan teknik adamdan gelecek cevaba göre ise diğer alternatifleri değerlendirecek.