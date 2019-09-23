PSG'de sakat futbolcular iyileşti

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüleri Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanacak grup maçının kadrosunda yer alıp alamayacakları büyük merak konusuydu.
Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten üç santrforun son durumuyla ilgili haber geldi.
MBAPPE VE CAVANİ VAR, NEYMAR CEZALI
Gazete, Toulouse ile oynanan Ligue 1 maçında sakatlanan oyunculardan Mbappe ve Cavani'nin Cim Bom'a karşı görev yapabileceğini yazdı.
Haberde Mbappe'nin çarşamba günü Reims karşısında ilk 11'deki yerini alacağı belirtilirken Cavani'nin de önümüzdeki hafta Bordeaux deplasmanıyla sahalara geri döneceği kaydedildi.
Cezalı olan Brezilyalı yıldız Neymar ise maçta forma giyemeyecek.