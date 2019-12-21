PSG'den Juve'ye Emre Can için takas teklifi

İtalya Serie A'yı son yıllarda domine eden Juventus, Emre Can'ı Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes ile takaslama teklifine sıcak bakıyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Liverpool'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Emre Can, bu sezon takımın başına Maurizio Sarri'nin geçmesinin ardından gözden düştü ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmadı.

AYRILMA İSTEĞİNİ JUVE YÖNETİMİNE İLETTİ

Serie A'da da fazla forma şansı bulamayan Emre Can, kulübe ayrılma talebini iletti.

Emre Can için Juventus'a PSG'den teklif geldi. PSG, Zenit'ten 40 milyon euro bonservisle aldığı Leandro Paredes ile yaz transfer döneminde ilgilenen Juventus'a, Emre Can ile takas teklifinde bulundu.

Emre Can, bu sezon sadece 7 maçta 272 dakika süre alabildi.