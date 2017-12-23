PSG'den Milinkovic-Savic için 170 milyon euro

Yaz transfer döneminde Neymar ve Kylian M'bappé'ye 400 milyon euroya yakın para ödeyerek piyasanın altını üstüne getiren Paris Saint Germain, yeni bir transfer hazırlığında.

Finansal fair-play yaptırımlarından kurtulabilmesi için 50 ila 70 milyon euroluk bir sıcak paraya ihtiyaç duyduğu belirtilen Paris ekibi, buna rağmen transfere para harcamaktan vazgeçmiyor.

UEFA tarafından transfer harcamaları konusunda sık sık uyarı almasına karşın astronomik transferler yapmaya devam eden Fransız ekibi, Savic için 170 milyon euroyu gözden çıkardı.

SAVİC'E 170 MİLYON EURO VERİLECEK

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre PSG, Lazio'nun Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic için 170 milyon euro teklif yapacak.

Fransız ekibinin 35 yaşına giren Thiago Motta yerine yeni bir orta saha aradığı ve 22 yaşındaki futbolcunun transferde bir numaralı öncelik olduğu belirtildi.

DÜNYANN EN PAHALI 3. TRANSFERİ OLACAK

2015 yılında 18 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Milinkovic-Savic, PSG'ye transfer olması halinde hem dünya tarihinin en pahalı 3. transferi olacak, hem de İtalya'dan transfer edilen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek. İtalya transfer rekoru, 110 milyon euro ile Paul Pogba'ya aitti.