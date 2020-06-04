PSG'den Neymar için 175 milyon euro ısrarı

Koronavirüs salgını öncesi Barcelona'nın Inter'den Lautaro Martinez ve Neymar'ı istediği haberleri basında sıkça yer almıştı.

Dünyanın en iyi hücum hattını kurmak isteyen Barcelona'nın bu amacı salgınla birlikte rafa kalkarken; İspanyol ekibinin önceliği Arjantinli isme vermek zorunda olduğu bildirildi.

İspanyol As gazetesi, Barcelona'nın Martinez'i almak için önümüzdeki aylarda her şeyi deneyeğini yazdı. Haberde, Neymar için de çalışılacağı kaydedildi. Ancak Paris Saint Germain'in (PSG) oyuncu için 175 milyon euro istediği kaydedildi.

TAKAS KABUL EDİLMEYECEK

Fransız ekibinin burakamda indirime gitmeye yanaşmadığı ve bonservis bedeli konusunda herhangi bir takas da kabul etmeyeceği vurgulandı.

Haberde, "Neymar da Barcelona'ya dönmek istiyor. Barcelona'da Griezmann, Umtiti ve Dembele gibi Fransız oyuncular var. Ancak PSG'nin Barcelona'dan istediği bir futbolcu yok. Sadece para istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.