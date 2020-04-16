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PSG'den sağlık çalışanlarına yemek

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

| İHA
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Dünyayı saran koronavirüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor.

1200 SAĞLIK ÇALIŞANINA YEMEK VERDİLER

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris’teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

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