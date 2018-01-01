PSG'li Bitshiabu'nun yaşı tartışma konusu oldu

Futbolda Avrupa’nın büyük liglerine verilen arayla birlikte dünyada futbolseverler gözünü alternatif organizasyonlara çevirdi.

Dünya devlerinin genç takımlarının mücadele ettiği La Liga Promises da o organizasyonların başında geliyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen çocuklar hünerlerini sergilerken bazı isimler ise farklı özellikleriyle göze çarpıyor.

PSG'NİN U12 TAKIMINDA OYNUYOR

Paris Saint-Germain’in U12 takımında forma giyen Bitshiabu El Chadaille, 1.90 metreye yakın boyuyla futbolseverlerin dikkatini çekti.

YÖNETİM BELGELERİ GÖSTERDİ

Özellikle sosyal medyada tartışma yaratan 2005 doğumlu El Chadaille’nun gerçekten 12 yaşında olup olmadığı tartışılırken Paris Saint-Germain yetkilileri oyuncunun 2005 doğumlu olduğunu belgelerle kanıtladı.

Genç yetenekleri dünya futboluna kazandıran Saint-Denis Union Sport takımından Paris Saint-Germain’e geçen yaz transfer olan El Chadaille’in varlığı Paris Saint-Germain’in turnuvada çeyrek finale ulaşmasına yetmedi.

Atletico Madrid’e 3-2 mağlup olan PSG gruptan çıkamazken Barcelona, finalde Valencia’yı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.