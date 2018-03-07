PSG'nin Avrupa'daki sonu değişmiyor

Katarlı grubun almasının ardından hedefine Şampiyonlar Ligi kupasını koyan PSG, ligi domine etmesine karşın Avrupa'da bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), yaptığı yatırımlara rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşatan PSG, bu sene de aynı turda Real Madrid'e elendi. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla başlayan başkent ekibi, bitimine 10 hafta kalan Ligue 1'de ise Monaco'nun önünde 14 puan farkla rakipsiz konumda bulunuyor.

SON 2 SEZONDUR SON 16 TURUNDA TAKILIYOR

Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin sahibi olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain, geçen sezon olduğu gibi bu sene de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşen PSG, ilk maçta deplasmanda eflatun-beyazlı ekibe 3-1 mağlup oldu. Rövanşta sakatlığı bulunan yıldız futbolcusu Neymar'ın eksikliğini hisseden Fransa temsilcisi, Real Madrid'e bu maçta da 2-1 yenilerek, turnuvadan elenmekten kurtulamadı. PSG, geçen sezon da 4-0 yendiği ilk maçın rövanşında deplasmanda bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya 6-1 yenilerek son 16 turunu geçememişti. İki sezondur son 16 turunu geçemeyen PSG, önceki 4 sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çeyrek final oynamıştı.

TRANSFERE BÜYÜK HARCAMA AVRAPA'DA BAŞARI GETİRMEDİ

Sezona Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı ve Monaco'dan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak başlayan PSG, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadı. Barcelona'ya Neymar için 222 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırdı.