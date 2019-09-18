PSG'nin FFP'ini soruşturan UEFA denetimcisi istifa etti

Son zamanların transfere en çok para harcayan takımların başında gelen Paris Saint-Germain, UEFA'nın Financial Fair-Play kıskacına girmişti. UEFA'nın transferde usülsüzlük yaptığı iddia edilen PSG'ye FFP'den ağır bir ceza vermesi beklenirken Fransız ekibi, sadece sattığın kadar alabilirsin cezası almıştı.

"PSG'NİN CEZA ALMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORDU"

The Times'ın haberine göre ise Financial Fair Play denetimcilerinden Petros Mavroidis, UEFA ile PSG konusunda ters düştüğü için istifa kararı aldı.

Yunan hukuk profesörü, PSG'nin FFP'den ceza alması gerektiğini savunuyordu. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Mavroidis, UEFA'daki görevine devam etmeme kararı aldı.

PSG, GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

PSG, UEFA'ya Galatasaray'ı örnek göstermiş ve bu sayede büyük bir cezadan kurtulmuştu. Fransız ekibine sadece satabildiğin kadar oyuncu alabilirsin cezası gelmişti.