PSG'nin hocası: Neymar'sız kazanacak güçteyiz

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, zorlu mücadeleye hazır. Fransız ekibinde cezalı Neymar forma giyemeycek, Icardi ise sahada olacak.

Deneyimli teknik adam Thomas Tuchel, Bordeaux'yu 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

"KENDİMİZİ KANITLAMALIYIZ"

İstanbul'da zorlu bir 90 dakika oynayacaklarını dile getiren Tuchel, Kylian Mbappe'nin sakatlıktan yeni çıkması ve Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde cezalı olmasının kendilerini zorladığını itiraf etti.

Alman hoca, "Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.

Neymar'ın yokluğunun üstesinden gelebileceklerini dile getiren Tuchel, "Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

ICARDI'Yİ GALATASARAY'A SAKLADIM

Mauro Icardi'yi Galatasaray maçına sakladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim" ifadelerini kullandı.