PSG'nin UEFA'yla başı dertte

Neymar ve Kylian Mbappe transferleri nedeniyle UEFA'nın finansal fair play kıskacında olan Paris Saint-Germain, devre arasında bazı oyuncularla yollarını ayırıp maaş bütçesini dengeye oturtmayı hedefliyor.

ELDEN ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Gözden çıkarılan isimler arasında halihazırda kiralık olarak West Bromwich forması giyen Krychowiak ve Stoke City'de oynayan Jese Rodriguez bulunuyor.

Paris kulübü bununla birlikte Lucas Moura ve Hatem Ben Arfa'yı da elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Paris Saint-Germain, göndereceği oyuncularla kulüp kasasını belirli oranda rahatlatmayı amaçlıyor.

Durumu henüz belirsiz olan isimler arasında ise; Angel Di Maria, Javier Pastore ve kaleci Kevin Trapp yer alıyor. Ancak Paris SaintGermain Teknik Direktörü Unai Emery, bu sezon çok düzenli bir şekilde forma veremediği bu üç futbolcuyu da gözden çıkarmıyor. Buna karşın hem Pastore, hem Di Maria ve hem de Trapp daha çok süre almak istiyor.