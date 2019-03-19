PSG'ye CAS'tan iyi haber geldi

Paris Saint-Germain, UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun FFP anlaşmasını yeniden inceleme yönünde verdiği karara yaptığı itirazı kazandı. Konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götüren PSG, beklediği cevabı aldı.
CAS, UEFA'nın FFP anlaşmasını yeniden inceleme yönünde verdiği kararı geçersiz saydı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu, PSG'nin Neymar ve Kylian Mbappe transferlerini yeniden incelemek istiyordu.
GALATASARAY ÖRNEĞİ İŞE YARADI
Aynı durumu sezon içinde Galatasaray yaşamış ve sarı kırmızılı kulübün CAS'a itirazı olumlu sonuçlanmıştı. PSG'nin de itiraz dilekçesinde Galatasaray'ı örnek gösterdiği belirtiliyordu. PSG'nin Katarlı Başkanı Nasser Al Khelaifi, geçtiğimiz günlerde ekonomik olarak rahat olduklarını ve bir ceza almayacaklarına emin olduklarını söylemişti.