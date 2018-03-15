PSG'ye galibiyeti Mbappe getirdi

Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Parc des Princes'te Angers'yi ağırladı.
GOLLER MBAPPE'DEN
Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 12 ve 25. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, Thiago Motta'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadelede uzun süre 10 kişi oynadı.
Angers'de Toko Ekambi'nin 75. dakikada kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan lider PSG, üst üste 8. galibiyetini alarak 80 puana ulaştı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı.