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PSG'ye galibiyeti Mbappe getirdi

Paris Saint-Germain, sahasında Angers'yi Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

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PSG'ye galibiyeti Mbappe getirdi

Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Parc des Princes'te Angers'yi ağırladı.

GOLLER MBAPPE'DEN

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 12 ve 25. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, Thiago Motta'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadelede uzun süre 10 kişi oynadı.

Angers'de Toko Ekambi'nin 75. dakikada kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan lider PSG, üst üste 8. galibiyetini alarak 80 puana ulaştı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı.

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