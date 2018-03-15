PSG'ye galibiyeti Mbappe getirdi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, 50 milyon euroluk (230 milyon TL) gelirin de sahibi oldu.

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Rıza Çalımbay: Transfer yasağının gelmesi daha iyi oldu

Rıza Çalımbay, FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası hakkında konuştu. Beşiktaş'ı örnek gösteren Çalımbay, "Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez, belki de çok şey kazanır" dedi.