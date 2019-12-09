PSG'ye G.Saray maçı öncesi sakatlık şoku

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.

WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımdan da 4'er futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

İstanbul'a gelen Alex de Souza, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brezilyalı efsane futbolcu, "Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum" dedi.

Fas basını Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğini yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcu için 10 milyon euro istediği ifade edildi.

Mehmet Demirkol, Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor dışında diğer takımların iyi bir oyun ortaya koymadığını belirterek, "Hiçbir takımda şampiyonluk oyunu görmüyoruz" dedi.

1 Muslera'nın aile pozu Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

2 Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

3 Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

4 WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.

5 Eray Cömert, 35 metreden harika bir gol attı Basel forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert, attığı muazzam golle izleyenleri mest etti.

6 Derbi öncesi sarı kart alarmı Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımdan da 4'er futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

7 Alex de Souza'nın Fenerbahçe hayali İstanbul'a gelen Alex de Souza, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brezilyalı efsane futbolcu, "Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum" dedi.

8 Emre: Oğlum o golleri nasıl kaçırdın diyor Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaçırdığı gollerden sonra oğlu Ömer Akif'in kendisinden hesap sorduğunu söyledi.

9 Mehmet Demirkol, ligdeki şampiyonluk yarışını yorumladı Mehmet Demirkol, Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor dışında diğer takımların iyi bir oyun ortaya koymadığını belirterek, "Hiçbir takımda şampiyonluk oyunu görmüyoruz" dedi.