PSG'ye kötü haber: Neymar ve Mbappe sakatlandı

Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında attığı bir şutun ardından sağ kasığından sakatlanan Neymar, bir süre tedavi görmesine rağmen oyuna devam edemedi. Richarlison, 8. dakikada yıldız futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.

MBAPPE SAĞ OMZUNDAN SAKATLANDI

Fransa'nın Uruguay ile karşılaştığı hazırlık maçında da genç yıldız Mbappe, rakip kaleciyle girdiği ikili mücadelenin ardından sağ omzundan sakatlanarak 36. dakikada yerini Florian Thauvin'e bıraktı.

İki yıldız futbolcusu sakatlanan PSG, 24 Kasım'da ligde Toulouse, 28 Kasım'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.