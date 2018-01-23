PSG'ye UEFA'dan sevindirici haber

Fransız devi Paris Saint Germain, bu sezon hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirledi. Bu doğrultuda hareket eden kulübün, yüksek bedellerle gerçekleştirdiği transferler UEFA'nın Finansal Fair-Play kurallarına takıldı.

Yaptığı transferlede astronomik bonservis bedelleri ödeyen PGS'ye UEFA'dan iyi haber geldi.

TRANSFERLER UYGUN BULUNDU

UEFA, yapılan soruşturma sonucunda PSG'nin Kylian Mbappe ve Neymar transferlerini Finansal Fair-Play'e uygun buldu.

FİNANSAL FAİR-PLAY'E AYKIRI BULUNMADI

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG'nin Mbappe ve Neymar transferlerini incelemeye alan UEFA, Fransa Ligi ekibinin Finansal Fair-Play kurallarına aykırı bir eylemde bulunmadığına karar verdi. PSG'nin transfer operasyonunda herhangi bir tutarsızlığa rastlanmadığı kaydedildi.

NEYMAR VE MBAPPE'YE 400 MİLYON BONSERVİS ÖDENDİ

Brezilyalı yıldız Neymar'ı 222 milyon euroluk rekor bedelle Barcelona'dan transfer eden PSG, ardından da Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi 180 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.