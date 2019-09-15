PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

20'LİK DONYELL MALEN'DEN 5 GOL

PSV, ligin 5. hafta mücadelesinde sahasında Vitesse'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 18, 36, 46, 83 ve 89. dakikalarda attığı gollerle rakibini 5-0 yendi.

Bu sezon forma giydiği 11 maçta 4 gol atan Hollandalı genç yetenek Donyell Malen, bir lig maçında 5 gol atarak kariyeri adına iyi bir çıkış yaptı.