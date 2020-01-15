PSV, Rodriguez'e talip oldu

Fenerbahçeli taraftarların transferini uzun süredir beklediği sol bek Ricardo Rodriguez, PSV yolunda...

Sky Italia'nın haberine göre, PSV'li yöneticiler Peter Fossen ve John de Jong, İtalyan kulübünün binasında Rodriguez'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Haberde görüşmenin olumlu geçtiği, ancak satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtildi.

İtalyan devi, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

TFF'nin koyduğu harcama limiti nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertlilerin bu transfer için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...