PSV'de Van Bommel dönemi son buldu

1 Nzonzi'nin sözleşme fesih şartı Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, kalan maaşının bir kısmı olan 1 milyon 625 bin euronun (10 milyon 592 bin TL) verilmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini yönetime bildirdi.

2 Gümüşdağ: Arda Galatasaray'ı isterse yardımcı oluruz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Galatasaray'a gitmesi için gerekli kolaylığı sağlarız" dedi.

3 Başakşehir'in rakibi Sporting UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 32 turunda Sporting'le eşleşti.

4 3 büyükler yine transfer peşinde Sezon başında toplam 31 futbolcu alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. 3 büyükler, durumu düzeltmek için ocak ayında da transfer yapmayı planlıyor.

5 Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin sonucu en çok merak ettiği karşılaşma ise Real Madrid-Manchester City maçı olacak.

6 Derbi öncesi sakat ve cezalı futbolcular Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

7 Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz krizi Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da da tutunamadı.

8 Emre Mor'la yollar ayrılıyor Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor'u devre arasında gönderme kararı aldı.

9 Emre Kılınç yine golünü attı Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılınç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.