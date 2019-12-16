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PSV'de Van Bommel dönemi son buldu

Hollanda Ligi takımlarından PSV'de teknik adam Van Bommel ile yollar ayrıldı.

| Haber Merkezi
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Mark van Bommel ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 

COCU'DAN SONRA GELMİŞTİ 

PSV Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Van Bommel'in görevine son verildiğini duyurdu. Van Bommel, geçen yıl Phillip Cocu'nun ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından PSV'nin başına geçmişti.

Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in çalıştırdığı PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

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