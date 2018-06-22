Phillip Cocu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı PSV Teknik Direktörü Cocu, Hollanda ekibinden resmen ayrıldı.

PSV Kulübü resmi Twitter hesabından Cocu ile yolları ayırdıklarını, 47 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçtiğini duyurdu.

TOPLAM 6 KUPA KAZANDIRDI

Hollandalı teknik adam, PSV'yi çalıştırdığı 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, PSV'yle 1 kez Hollanda Kupası, 2 defa da Hollanda Süper Kupası zaferi olmak üzere 6 kupa elde etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

PSV'nin ardından Fenerbahçe de Cocu'yu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama:

Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezonluğuna anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

COCU: ZOR BİR GÖREV BİZİ BEKLİYOR

Fenerbahçe'de bir an önce göreve başlamak için sabırsızlandığını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Ali Koç ve Comolli kulüp planının ne olduğunu bana anlattı. Zor bir görev bizi bekliyor. Planlama, benim Fenerbahçe kararımı etkiledi. Fenerbahçe, Türkiye'de üst düzey başarılar yakalamak için her yıl yarışıyor, ben de bu başarıları yakalamak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.



Yeni başkan ve sportif direktör ile beraber Fenerbahçe'de büyük başarılar yakalama ihtimalim çok yüksek. PSV'nin yıllar önce bana verdiği fırsatı ve çalışma ortamını Fenerbahçe de bana sağlayacak" dedi.