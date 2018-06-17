Puro içen Maradona taraftarlardan özür diledi

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’in İzlanda karşısındaki maçı izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona hem seyirciden hem taraftardan tepki çekmişti.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Rusya’da stadyumlarda, parklarda, kamu alanlarında sigara içmenin cezası bulunuyor. Rusya tarafından ceza işlemi yapılmadan Maradona özür mesajı yayımladı.

MAÇ SKIRASINDA GERGİN BİR ATMOSFER VARDI

Rusya’da bulunan stadyumlarda tütün mamulü kullanmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyen Maradona, “Arjantinliler için önemli ve zor bir maçtı. Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda tütün mamullerinin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum. Arjantin’in bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden daha fazla destek verelim” ifadelerinde bulundu.