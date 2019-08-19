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Puskas Ödülü'ne aday 10 gol

FIFA tarafından her yıl en güzel gole verilen Puskas Ödülü'ne aday olan 10 isim açıklandı.

| Haber Merkezi
Puskas Ödülü'ne aday 10 gol
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Efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın adıyla yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.

FIFA tarafından açıklanan adaylar arasında Messi ve Ibrahimovic gibi yıldızların yanı sıra 3 kadın futbolcu da bulunuyor.

Puskas Ödülü'ne aday 10 gol - İZLE

FIFA'nın aday gösterdiği 10 gol şu şekilde:

Matheus Cunha - (Bayer Leverkusen - RB Leipzig)
Ibrahimovic - (Toronto - LA Galaxy)
Messi - (Real Betis - Barcelona) 
Ajara Nchout - (Cameroon - New Zealand) 
Fabio Quagliarella - (Sampdoria - Napoli) 
Juan Fernando Quintero - (River Plate - Racing Club) 
Amy Rodriguez - (Utah Royals - Sky Blue) 
Billie Simpson - (Sion Swifts Ladies - Cliftonville)
Andros Townsend - (Manchester City - Crystal Palace) 
Daniel Zsori - (Debrecen - Ferencvaros)

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