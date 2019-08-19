Efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın adıyla yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.
FIFA tarafından açıklanan adaylar arasında Messi ve Ibrahimovic gibi yıldızların yanı sıra 3 kadın futbolcu da bulunuyor.
Puskas Ödülü'ne aday 10 gol - İZLE
FIFA'nın aday gösterdiği 10 gol şu şekilde:
Matheus Cunha - (Bayer Leverkusen - RB Leipzig)
Ibrahimovic - (Toronto - LA Galaxy)
Messi - (Real Betis - Barcelona)
Ajara Nchout - (Cameroon - New Zealand)
Fabio Quagliarella - (Sampdoria - Napoli)
Juan Fernando Quintero - (River Plate - Racing Club)
Amy Rodriguez - (Utah Royals - Sky Blue)
Billie Simpson - (Sion Swifts Ladies - Cliftonville)
Andros Townsend - (Manchester City - Crystal Palace)
Daniel Zsori - (Debrecen - Ferencvaros)