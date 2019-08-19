1 Puskas Ödülü'ne aday 10 gol FIFA tarafından her yıl en güzel gole verilen Puskas Ödülü'ne aday olan 10 isim açıklandı.

2 Beşiktaş'ta Vida sakatlandı Beşiktaş'ta sakatlık belası sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Hırvat stoper Vida, antrenmanda sakatlık yaşadı ve hastaneye götürüldü.

3 Nürnberg Sportif Direktörü: Frey tam aradığımız forvet Nürngerg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe'den kiraladıkları İviçreli forvet Michael Frey'e övgüler yağdırdı.

4 Şenol Güneş: Fenerbahçe'ye karşı düşmanlığım yok A Milli Takımımızın deneyimli hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe camiasıyla arasında bir sorun olmadığını ancak bazı isimlerin düşmanlık ortamı oluşturmak istediğini söyledi.

5 Beşiktaş'ın gündemindeki 3 futbolcu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'dan Cenk Tosun ve Niasse ile Wolverhampton forması giyen Romain Saiss transferleri için İngiltere'ye gitti.

6 Joao Felix, Getafeli futbolculara zor anlar yaşattı Atletico Madrid'in 126 milyon euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix, Getafe maçındaki performansıyla göz doldurdu.

7 Abdullah Avcı kadroyu değiştiriyor Ligin ilk maçında Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma, Medel ve Caner'i Göztepe karşılaşmasında oynatmayacağı öğrenildi.

8 Falcao: Artık Galatasaray'ın oyuncusuyum Metz-Monaco maçında son anda kadrodan çıkarılan Falcao'nun Fransız yöneticilere, "Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem" dediği ortaya çıktı.

9 Hasan Şaş'ın istifa etme sebebi kızına edilen küfür Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Denizli'de tribünlerden kızına küfür edildiği ifade etti. Şaş bu duruma kızdığını ve Galatasaray'a zarar vermemek için istifa ettiğini dile getirdi.