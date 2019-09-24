FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi.

MESSİ VE IBRA'YI GERİDE BIRAKTI

Milli takımların teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda birçok kategoride en iyiler ödüllendirildi.

Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün sahibi ise Daniel Zsori oldu. Genç Macar futbolcu, Debrecen formasıyla Ferencvaros'a attığı şahane röveşata golüyle ödülü almaya hak kazandı.

18 yaşındaki futbolcu, Messi, Ibrahimovic gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı.

Puskas Ödülü'nü Daniel Zsori kazandı - İZLE