Putin Kremlin'de futbol becerisini sergiledi

Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna "Hagi'ye saygım var ama Alex" cevabını verdi.

İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.

Sezon başında 35 gol hedefi koyan Negredo bu rakamlara ulaşamasa da son dönemde Beşiktaş'a yaptığı katkıyla siyah-beyazlı camiayı mutlu ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Alınan kötü sonuçlardan futbolcular kadar ben de sorumluyum" dedi.

Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık bir savunma yapan Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın cezasının 1 maça düşürülmesinin ve bu cezanın da ertelenmesini talep etti.

1 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.

2 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

3 Aykut Kocaman: Kötü sonuçların sorumlusu benim Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Alınan kötü sonuçlardan futbolcular kadar ben de sorumluyum" dedi.

4 Nagatomo: Bonservisimi Inter'den alın Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

5 Lens: Beni Quaresma'yla kıyaslamayın Sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Lens, Quaresma ile kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirterek, "Ben Quaresma değilim" dedi.

6 Liverpool 9 yıl sonra çeyrek finalde İlk maçta 5-0 yendiği Porto ile evinde berabere kalan Liverpool, 9 yıl sonra çeyrek finale çıktı.

7 Beşiktaş cephesi Negredo'dan memnun Sezon başında 35 gol hedefi koyan Negredo bu rakamlara ulaşamasa da son dönemde Beşiktaş'a yaptığı katkıyla siyah-beyazlı camiayı mutlu ediyor.

8 Oyuncu değişikliği kuralında değişikliğe gidiliyor IFAB, uzatmalara gidilen maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verilmesini gündemine aldı. Kuralın 2018 Dünya Kupası'nda uygulanması bekleniyor.

9 Beşiktaş Quaresma için Tahkim Kurulu'na başvurdu Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık bir savunma yapan Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın cezasının 1 maça düşürülmesinin ve bu cezanın da ertelenmesini talep etti.