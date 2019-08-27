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Putin'i yere seren kadın judocu dünya ikincisi oldu

Geçen şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le judo yapan 30 yaşındaki Rus judocu Natalya Kuzyutina, Japonya'da düzenlenen 2019 Dünya Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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52 kiloda mücadele eden Rus judocu Natalya Kuzyutina, finalde 19 yaşındaki Japon rakibi Uta Abe'yle karşı karşıya geldi.

Japon rakibine mağlup olan Kuzyutina, bir dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan bir Rus kadın judocu oldu.

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Kuzyutina, haziranda Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'nda da gümüş madalya almıştı.

PUTİN'İ YERE YIKAN KADIN

Vladimir Putin, bu yıl Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra mindere çıkmıştı. Siyah kuşağı olan Rus lider, Natalya Kuzyutina ile karşı karşıya gelmiş ve Batı basını Kuzyutina'yı 'Putin’i yere yıkan kadın' olarak anmıştı.

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