Puyol: Pique, Sergio Ramos'tan daha iyi stoper

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski kaptanı Carles Puyol, İspanya basınına verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Puyol'un röportajı;

-Dünyanın en iyi stoperi kim?

Şüphesiz Gerard Pique

-Pique ve Ramos arasında seçim yapar mısın?

Gerard Pique

-Bir savunma oyuncusu olarak Pique senden daha mı iyi?

Evet. Dünyanın en iyi stoperi. Onunla farklıyız ama şu an Barcelona'nın kilit oyuncusu ve bir lider.

-Messi neden Arjantin'de iyi oynamıyor?

Bir takım olmalısınız, bir felsefeye sahip olmalısınız. Bence Arjantin'de çok iyi oyuncular var ancak takım olamıyorlar

-Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo hat-trick yaptı ve bir gün sonra Messi cevap verdi. Ne düşünüyorsun?

Messi'nin bir şeye tepki verdiğini düşünmüyorum. Bu, onun oyun şekli, her zaman belirleyicidir. Messi'nin oynadığı 10 maçın dokuzu muhteşem diğeri ise çok iyi oluyor.