Puyol'un uzun saçları, İran'da programı iptal ettirdi

İran'a uçan Puyol, programa çıkmak için IRTV3'ün stüdyosuna kadar gelmesine rağmen yayıncı kuruluş Puyol'un yayına çıkmasına izin vermedi.

Son dakikada yayıncı kuruluş tarafından programa çıkarılmayan Puyol hakkında konuşan program sunucusu Adel Ferdosipour, "Biliyorsunuz ki bu akşamki programda Puyol'un bizimle olması bekleniyordu, ama ne yazık ki her şeyi yapmama rağmen bu gerçekleşemedi. Şu an o İran'da bir otelde, programımıza katılamayacak" ifadelerinde bulundu.

UZUN SAÇLI OLDUĞU İÇİN ÇIKARILMADI

Puyol'un programa çıkmaması hakkında basına çıkan haberler ilk başta, Puyol'un programa çıkma maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı programa katılmadığı yönündeydi. Fakat kısa bir süre içinde farklı bir sebepten programa çıkmadığı ortaya atıldı.

Etnekhab haber sitesinin haberine göre, Puyol dış görünüşünden dolayı, programa çıkarılmamıştı. Puyol'un kendisiyle özdeşleşmiş uzun dalgalı saçıları, İran Televizyonu için uygunsuz olarak görülmüştü. İran yasasında saç tarzını kısıtlayan herhangi bir yasa olmamasına rağmen, İran Televizyonu'nda alışılmadık veya İslam'a uygun olmayan şeylerin gösteriminin yasak olması, Puyol'un programda yer almasının vetolanmasına sebep oldu.