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PyeongChang Kış Olimpiyatları sona erdi

Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi.

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23. Kış Olimpiyatları  için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kapanış  törenini 35 bin sporsever izledi. 

Etkinliğe, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın yanı sıra  Kuzey Kore İstihbarat Başkanı General Kim Yong-chol,  ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump  da katıldı. Dans ve ışık gösterileriyle başlayan tören, oyunlarda yarışan sporcuların stada gelerek tribünleri selamlamasıyla devam etti. 

Milli takım kafilesi adına Türk bayrağını, kayaklı koşu branşında mücadele eden Hamza Dursun taşıdı. Kore kültürünü yansıtan gösterilerin sergilenmesi ve "CL" olarak tanınan Lee Chae-rin'in şarkılarını seslendirmesinin ardından 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin, olimpiyat bayrağını devraldı.

PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı  Lee Hee-beom  ve IOC Başkanı Bach'ın teşekkür konuşmaları sonrası  EXO grubu sahneye çıktı. Tören, meşaledeki olimpiyat ateşinin söndürülmesini takiben Hollandalı DJ Martin Garrix'in performansıyla tamamlandı.

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