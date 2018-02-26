Quaresma'nın trivelası Portekiz basınında

Portekiz basını, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yıldızı Ricardo Quaresma'ya övgüler yağdırdı.
İşte gazetelerde yer alan manşetler:
HARRY POTTER'IN FANTASTİK TRİVELASI
Abola gazetesi, Portekizli yıldızın sağ ayağının dışıyla attığı golün görüntüsünü internet sitesinden paylaştı. Gazete haberinde "Beşiktaş - Fenerbahçe klasiğinde Quaresma'nin sihirli anı. Harry Potter fantastik trivelalarından biriyle attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirdi" ifadelerine yer verdi.
MUAZZAM BİR PARTİ
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Ojogo ise haberi "Milli futbolcu, Beşiktaş'in Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 2 gol attı" şeklinde paylaştı. Ojogo, Quaresma'nin golünden sonra yaşanan sevincin görüntülerini ise "muazzam bir parti" ifadeleri kullanıldı.
BİR QUARESMA KLASİĞİ
Record gazetesi maçın yıldızının, 2 gol atan Quaresma olduğunu haberleştirdi. Record, Portekizli yıldızın ilk golü içinse "Bir Quaresma klasiği" ifadesini kullandı.