Quaresma: 5 kuruş para almadan giderim

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında ağırladığı Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta başta Quaresma ve Oğuzhan olmak üzere birçok futbolcu ıslıklandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Sorun bensem ocak ayında takımdan ayrılırım" demişti.

Hürriyet'e konuşan Ricardo Quaresma konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

İşte Portekizli futbolcunun sözleri:

BİZİM DERDİMİZ BEŞİKTAŞ

“Taraftarlarımızın her şeyden önce şunu bilmesini istiyorum; bizim derdimiz para değil, Beşiktaş. Ben ve diğer futbolcu arkadaşlarım tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Bugüne dek Türkiye’de ve Avrupa’da birçok başarı kazandık. Bu başarılarda taraftarlarımızın verdiği destek çok önemli rol oynadı. Özellikle sahamızda oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın yaptığı tezaüratlar bize itici güç oldu."

5 KURUŞ PARA ALMADAN GİDERİM

"Sezona iyi başlayamadığımızı kabul ediyorum ama bu hep böyle devam edecek anlamına gelmez. İddia ediyorum, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahibiz. Çok kısa zamanda toparlanıp eski günlerimize döneceğiz. · Beşiktaş forması giyenler hiçbir zaman ıslıklanmamalı. Ben, daha önce Beşiktaş’tan bir kez ayrıldım ve bu taraftar için geri döndüm. Ama taraftarlarımız kötü sonuçların nedeni olarak beni görüyorsa, devre arasında 5 kuruş almadan giderim. Tekrar söylüyorum, benim derdim kesinlikle para değil. Zaten öyle bir düşüncem olsaydı, geçmişte Çin, Rusya veya Katar’dan gelen tekliflerden birini kabul eder ve şu an Beşiktaş’ta aldığımın çok daha fazlasını kazanabilirdim."